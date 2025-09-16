Sportivo Luqueño debutó con victoria en el Mundial de Clubes

Sportivo Luqueño debutó con triunfo en el Mundial de Clubes de Fútbol Playa 2025. El Auriazul derrotó al BSC Vybir de Ucrania por la primera fecha del certamen con sede en Catania, Italia. Alisson Da Silva, Thiago Barrios y Mauricio Pereira convirtieron para los paraguayos, que suman 3 puntos y lideran el Grupo B junto a Falfala KQ BSC, que superó 9-0 al Portsmouth BSC.

En la segunda fecha, los dirigidos por Fabricio Santos enfrentarán a los israelistas en el duelo de líderes: el partido será el miércoles 17 de setiembre, a las 12:45, hora de Paraguay, en el Campo 2 del Lido Blu de la Playa de Catania. El Chanchón participa como subcampeón de la Copa Libertadores 2024, que perdió ante Vasco da Gama de Brasil en el Mundialista Los Pynandi.