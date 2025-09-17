Aperitivo al arranque de la Primera: Las “Little Queens” se coronan en la Liga de Desarrollo Femenina U21

Las chicas del Olimpia llevaron un título mas al laureado club al conquistar la Primera Liga de Desarrollo Femenina U21, derrotando a sus pares de Félix Pérez Cardozo en el tercer partido de la serie final. Para este viernes se anuncia el inicio del certamen Femenino de Primera.