Aperitivo al arranque de la Primera: Las “Little Queens” se coronan en la Liga de Desarrollo Femenina U21

Las chicas del Olimpia llevaron un título mas al laureado club al conquistar la Primera Liga de Desarrollo Femenina U21, derrotando a sus pares de Félix Pérez Cardozo en el tercer partido de la serie final. Para este viernes se anuncia el inicio del certamen Femenino de Primera.

17 de septiembre de 2025 - 16:48
Las Little Queens se consagraron en la Primera Liga de Desarrollo Femenina U21, al derrotar en finalísima a Félix Pérez Cardozo.
Esta primera edición del certamen para las chicas U21 lo programó la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), ante la “ausencia” del torneo de la principal categoría, que por fin arrancará este viernes.

Las franjeadas consiguieron la victoria por el score de 46-42 para la consagración, en otro regalo para los amantes del baloncesto. Los parciales fueron de 9-9, 15-14, 11-4 y 11-15, en el tercer y decisivo juego por el campeonato, en el estadio de las Fuerzas Armadas, la comarca del Olimpia.

En los juegos definitivos por el cetro, en el Juego 1, Félix Pérez se impuso 50-48 en su visita al estadio de las FF.AA.

Luego, en el mismísimo “Efigenio González”, las Little Queens derrotaron a las “Rojas de Villa Morra” en forma categórica por 58-37, en la segunda final.

Las U21 de Olimpia celebran por la copa obtenida.
* Fases previas. En la fase regular dominó Olimpia con 8 victorias, seguidos por Deportivo San José, Félix Pérez Cardozo, Sol de América y Británico.

Al cuadrangular arribaron los cuatro primeros, y a la tercera etapa, las finales por el título, Olimpia y Félix Pérez.

Arranca el torneo femenino de Primera

La CPB programó la Liga Nacional Femenina, con la participación de 5 clubes: Félix Pérez Cardozo, Olimpia Queens, Deportivo San José, Sol de América y Sportivo Luqueño.

El arranque será el viernes, con los juegos: Félix Pérez Cardozo vs. Sol de América y Olimpia Queens vs. San José Libre: Sportivo Luqueño.

