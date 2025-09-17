Aperitivo al arranque de la Primera: Las “Little Queens” se coronan en la Liga de Desarrollo Femenina U21

Esta primera edición del certamen para las chicas U21 lo programó la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), ante la “ausencia” del torneo de la principal categoría, que por fin arrancará este viernes.
Las franjeadas consiguieron la victoria por el score de 46-42 para la consagración, en otro regalo para los amantes del baloncesto. Los parciales fueron de 9-9, 15-14, 11-4 y 11-15, en el tercer y decisivo juego por el campeonato, en el estadio de las Fuerzas Armadas, la comarca del Olimpia.
En los juegos definitivos por el cetro, en el Juego 1, Félix Pérez se impuso 50-48 en su visita al estadio de las FF.AA.
Luego, en el mismísimo “Efigenio González”, las Little Queens derrotaron a las “Rojas de Villa Morra” en forma categórica por 58-37, en la segunda final.
* Fases previas. En la fase regular dominó Olimpia con 8 victorias, seguidos por Deportivo San José, Félix Pérez Cardozo, Sol de América y Británico.
Al cuadrangular arribaron los cuatro primeros, y a la tercera etapa, las finales por el título, Olimpia y Félix Pérez.
Arranca el torneo femenino de Primera
La CPB programó la Liga Nacional Femenina, con la participación de 5 clubes: Félix Pérez Cardozo, Olimpia Queens, Deportivo San José, Sol de América y Sportivo Luqueño.
El arranque será el viernes, con los juegos: Félix Pérez Cardozo vs. Sol de América y Olimpia Queens vs. San José Libre: Sportivo Luqueño.