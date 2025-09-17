Tenis: Dani Vallejo avanza a cuartos de final en Brasil

Por los octavos de final, Dani derrotó al brasileño Natan Rodrigues por 6-4, 4-6 y 6-3 y aseguró su lugar en los cuartos de final y sumó su séptimo triunfo consecutivo en torneo ITF.
Luego de lograr acceder al qualy del Grupo Mundial I de la Copa Davis, el paraguayo Vallejo tuvo un exitoso debut en Londrina donde derrotó al local Victor Winheski por 6-2 y 6-4 en la primera ronda.
este jueves buscará su pase a las semifinales al medirse al colombiano Salvador Price desde las 11:00.
Copa Davis
Argentina se enfrentará a Alemania y España a la República Checa en cuartos de la Final 8 de la Copa Davis de tenis que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre, según el sorteo realizado este miércoles en la ciudad italiana.
Argentinos y españoles se enfrentarán en semifinales de superar a sus rivales en cuartos.
Por la otra parte del cuadro, la anfitriona Italia se la jugará contra Austria y Francia se enfrentará a Bélgica.