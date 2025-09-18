Tenis: Dani Vallejo arrasa con su rival en el M25 Londrina

El paraguayo Daniel Vallejo concretó de esta manera su noveno triunfo consecutivo en el torneo ITF M25 Londrina, entre el M25 Mar del Plata, donde se coronó campeón y la Copa Davis en casa frente a Pakistán.

Vallejo, sembrado 1 de la llave, tendrá este viernes como rival en una de las semifinales al brasileño Pedro Sakamoto (4° favorito), quien tuvo que extremar esfuerzo para dejar en el camino al argentino Juan Estévez, por 5/7, 7/6 (5) y 6/3.

En las rondas anteriores, nuestro compatriota había superado a los brasileños Victor Cunha (6/2 y 6/4) y Natan Rodrigues (6/4, 4/6 y 6/1).

Laver Cup

Carlos Alcaraz debutará este viernes en la Laver Cup de San Francisco (Estados Unidos) con el equipo de Europa, en el partido de dobles con el checo Jakub Mensik frente a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen.

Este emparejamiento de dobles cerrará la primera jornada que incluye cuatro partidos, los tres primeros de individuales.

El noruego Casper Ruud y el estadounidense Reilly Opelka abrirán la competencia, seguidos por Jakub Mensik y Alex Michelsen, que se enfrentarán en individuales horas antes de repetir en dobles.

Por último, el italiano Flavio Cobolli ante el brasileño Joao Fonseca. El partido de dobles será el segundo turno de la sesión nocturna.