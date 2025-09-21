Evenepoel barre y dobla a Pogacar para revalidar el oro contrarreloj

Un dato de extraordinaria relevancia, ya que el cuatro veces ganador del Tour de Francia salió dos minutos y medio antes que su rival y vencedor en la prueba.

Este resultado avanza otro duelo espectacular para el domingo en la prueba en línea, en la que en principio el favorito era Pogacar, vigente maillot arcoíris de la especialidad y gran dominador del pelotón internacional en los últimos años.

El recital de Evenepoel lo explican claramente las diferencias sobre sus rivales en el exigente recorrido de 40,6 km con cuatro cotas a superar y final en el Muro de Kigali, que finalizó en 49 minutos y 46 segundos y unas ventajas de 1.14 respecto al australiano Jay Vine y 2.36 sobre su compatriota Ilan van Wilder, que le acompañaron en el podio.

Pogacar incluso fuera del podio

Pogacar fue finalmente cuarto después de que se le escapase el cajón por apenas un segundo y 66 centésimas, la diferencia que cedió con Van Wilder. Buena carrera del mexicano Isaac del Toro, bien al principio y al final pero con cierto bajón en medio para terminar quinto, a 2.40 de Evenepoel. Y también de los españoles Iván Romeo y Raúl García Pierna, undécimo y decimoctavo, a 3.52 y 5.03. Aunque el vallisoletano Romeo, oro sub-23 en 2024, soñaba con bastante más.

La prueba resultó muy exigente, lo que corroboraron las grandes diferencias en meta, ya que contaba con hasta cinco subidas a superar.

Dos ascensiones a la Cota de Nyanza, la primera más corta y dura (2,4 km al 6 por ciento) que la segunda (6,6 al 3,5) , y otras dos a las de Peage (1,9 al 6,6) y Kimhurura (1,3 al 5,9) antes del Muro de Kigali al final en meta (400 metros al 11 por ciento).

Abrió la segunda carrera del día y de los Mundiales, como la primera, un ciclista local, Shemu Nsengiyumva, que no hizo un mal tiempo (56.41) . Aunque las primeras referencias a seguir fueron la del belga Florian Vermeersch (54.49) , el canadiense Michael Shea Leonard (53.39) y posteriormente la de su compatriota Van Wilder (52.22) y.

Se sumó a esa ola el español García Pierna (54.49), de menos a más y mejor por 23 centésimas que Vermeersch, aunque peor que Leonard y Van Wilder. El que arrancó las hostilidades importantes, las de los candidatos al podio, fue Del Toro, que marcó el mejor tiempo en el primer punto intermedio por delante de Vine, el francés Bruno Almirail y Pogacar. Con el que no pudo Del Toro en ese punto de la crono fue con Evenepeol, un auténtico misil con una ventaja en 10 km sobre Pogacar de 45 segundos. Tremendo el belga, que ahí, en ese arranque, cimentó su tercer título mundial contra el crono.