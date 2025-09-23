Liga Nacional de Básquetbol: Kings se imponen sin sobresaltos a Amambay

La nueva fecha, segunda de revanchas del certamen varonil de baloncesto se disputó el lunes, quedando libre el cuadro de San Alfonzo de Minga Guazú.

En cuanto a los partidos cumplidos, los Kings derrotaron a los pedrojuaninos en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, con parciales de 33-17, 24-20, 15-23 y 25-13, siendo el mayor encestador el olimpista Rodney Mercado con 22 puntos, mientras en la visita sobresalió el brasileño Osmar Ventura.

San José venció al Club Atlético Ciudad Nueva en “La Catedral” por 77-57, con parciales de 17-12, 17-10, 18-20 y 25-15. Gabriel Peralta convirtió 18 puntos en el team santo, mientras entre ciudenses Raul Ocampos y Carlos López llegaron a 14.

Colonias Gold sumó puntos en casa, al derrotar a Félix Pérez Cardozo en el juego mas prometedor de la fecha, por 84-66. Los chicos fueron de 19-11, 25-15, 16-18 y 24-22. El colono Juan Poisson sumó 26 puntos, y en la visita el americano Dominique Morrison convirtió 19.

Finalmente, Campoalto se impuso en el duelo contra Sportivo Luqueño, por 75-65, en el Comando Logístico. Los parciales fueron de 16-14, 24-16, 15-25 y 20-10. El argentino Luqueño Donatto Ferro fue el goleador con 17 tantos, y los “colegiales” Karl Godans y Juan Marti convirtieron 16.

* Posiciones. Cumplidas tres fechas de revancha, las puntuaciones son las siguientes: Olimpia Kings 24 puntos, Colonias Gold 22, San José 22, Félix Pérez Cardozo 17, Deportivo Amambay 17, Campoalto 16, San Alfonzo 14, Ciudad Nueva 13, Sportivo Luqueño 11.

* Juegos. La próxima fecha será este jueves, con estos partidos: Sportivo Luqueño vs. Amambay, San José vs. Félix Pérez Cardozo, Olimpia Kings vs. Ciudad Nueva y San Alfonzo vs. Campoalto. Libre: Colonias Gold.