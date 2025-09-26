Este sábado y domingo se pone en marcha el Campeonato Nacional de Atletismo en la SND

El programa de este sábado arranca a la tarde, desde las 16:00, con las siguientes pruebas salto alto, lanzamiento de jabalina y las primeras series de los 100 metros planos.
Seguirá con 100 metros con vallas, salto alto y 1.500 metros, y desde las 18:00 las finales de los 100 metros llanos y 400 metros.
Desde las 18:30 salto triple, impulsión de bala y el relevo 4x100 metros; los 5.000 metros desde las 20:00 y cerrará la jornada los 3.000 m con obstáculos.
Para el domingo, los 10.000 m desde las 7:00, lanzamiento de disco, 200 m, 400 con vallas, salto con garrocha y martillo.