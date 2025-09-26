Polideportivo

Este sábado y domingo se pone en marcha el Campeonato Nacional de Atletismo en la SND

Entre este sábado y el domingo se realizará el Campeonato Nacional de Clubes en las categorías Mayores y Masters en la pista de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), donde atletas de todo el país dirán presente.

Por David Rolón
26 de septiembre de 2025 - 22:30
La paraguaya Melissa Rosa Lorena Mendieta Larrea (30) estará compitiendo en tres pruebas.
La paraguaya Melissa Rosa Lorena Mendieta Larrea (30) estará compitiendo en tres pruebas.Gentileza

El programa de este sábado arranca a la tarde, desde las 16:00, con las siguientes pruebas salto alto, lanzamiento de jabalina y las primeras series de los 100 metros planos.

Lea más: Paraguay, sede del Mundial de Ciclismo en 2028

Seguirá con 100 metros con vallas, salto alto y 1.500 metros, y desde las 18:00 las finales de los 100 metros llanos y 400 metros.

Desde las 18:30 salto triple, impulsión de bala y el relevo 4x100 metros; los 5.000 metros desde las 20:00 y cerrará la jornada los 3.000 m con obstáculos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el domingo, los 10.000 m desde las 7:00, lanzamiento de disco, 200 m, 400 con vallas, salto con garrocha y martillo.

Enlace copiado