Paraguay, sede del Mundial de Ciclismo 2028

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó oficialmente a Paraguay como anfitrión del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2028, la máxima competencia de la disciplina.

26 de septiembre de 2025 - 22:25
El velódromo será sede del Mundial de Ciclismo en el 2028.
El velódromo será sede del Mundial de Ciclismo en el 2028.Gentileza

El evento se desarrollará en Asunción y reunirá a los principales exponentes del ciclismo mundial.

El anuncio fue realizado con la presencia de Bertha Hann, presidenta en ejercicio de la Federación Paraguaya de Ciclismo; José Manuel Peláez Rodríguez, titular de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci); y David Lappartient, presidente de la UCI.

Las autoridades destacaron la importancia del campeonato y el impacto que tendrá para el deporte paraguayo y sudamericano.

La elección de Asunción posiciona al país como nuevo referente en la organización de eventos internacionales de ciclismo y abre la posibilidad de un mayor desarrollo de la disciplina en la región.

Como anticipo, el velódromo capitalino será sede del Campeonato Panamericano Master, del 18 al 26 de octubre, reafirmando el compromiso de Paraguay con la expansión y fortalecimiento del ciclismo en todas sus categorías.

