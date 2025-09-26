Paraguay, sede del Mundial de Ciclismo 2028

El evento se desarrollará en Asunción y reunirá a los principales exponentes del ciclismo mundial.

Lea más: Ciclismo: Merlier se corona en Houtland

El anuncio fue realizado con la presencia de Bertha Hann, presidenta en ejercicio de la Federación Paraguaya de Ciclismo; José Manuel Peláez Rodríguez, titular de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci); y David Lappartient, presidente de la UCI.

Las autoridades destacaron la importancia del campeonato y el impacto que tendrá para el deporte paraguayo y sudamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La elección de Asunción posiciona al país como nuevo referente en la organización de eventos internacionales de ciclismo y abre la posibilidad de un mayor desarrollo de la disciplina en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como anticipo, el velódromo capitalino será sede del Campeonato Panamericano Master, del 18 al 26 de octubre, reafirmando el compromiso de Paraguay con la expansión y fortalecimiento del ciclismo en todas sus categorías.