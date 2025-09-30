Congreso Internacional sobre Educación Física, Deportes y Salud desde el jueves en la SND

La Delegación Nacional Paraguay de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, FIEPS, está de fiesta, al conmemorar 57 años de su fundación, en coincidencia con los 102 años a nivel mundial.

Este megaevento se llevará a cabo los días jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de octubre, en dependencias de la Secretaría Nacional de Deportes, SND, en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, Bo. Hipódromo de Asunción.

Acompañando estas celebraciones, FIEPS Paraguay tiene a su cargo, una vez más, la realización de importantes eventos simultáneos: el 32º Congreso Internacional de Educación Física, Deportes y Salud FIEPS Paraguay 2025, el 5º Congreso Científico Internacional, y también, el 4º Congreso Nacional del Adulto Mayor, actividades que incluyen talleres, conferencia y exposición de trabajos de investigación científica.

El 32º Congreso Internacional FIEPS Paraguay, es considerado el segundo en mayor importancia de América, después del de Brasil. Es importante destacar que los disertantes, tanto paraguayos como extranjeros, son reconocidos por su alto nivel académico y experiencia de campo, quienes propiciarán momentos de reflexión, aprendizaje, discusión y análisis sobre los diversos asuntos relacionados a la Educación Física y áreas afines a la salud, en respuesta a la demanda de la sociedad, de las competencias que hoy se exigen al docente o entrenador.

También se destacará la masiva participación de profesores y estudiantes de distintas ciudades del interior, que siempre suman una cantidad de 300 personas. Gracias a las instituciones en convenio con FIEPS, es posible albergarlos en forma gratuita.

La Federación Internacional de Educación Física y Deportiva (FIEPS), institución no gubernamental centenaria sin fines de lucro, fue fundada en Bélgica, el 11 de julio de 1923 y, en Paraguay, el 28 de agosto de 1968.

Todos sus miembros son profesionales acreditados a nivel superior en Educación Física, Deportes y Salud.

El acto de inauguración del congreso será el viernes 3 de octubre a las 8:00, en el Auditorio de la SND.

Para evacuar dudas sobre el evento con la Lic. Ana Ortigoza Barbúdez, Coord. Gral. del Congreso FIEPS al 0973 550 176