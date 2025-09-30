Polideportivo

Turf: Una Ninja en Boquerón

Ninja, de la caballeriza Don Gustavo, se impuso en suelta del lote de hembras en el premio especial Batalla de Boquerón, disputado sobre 1.300 metros del hipódromo de Asunción.

30 de septiembre de 2025 - 21:56
Alicio Solalinde recibió el trofeo en el premio Batalla de Boquerón, ganada por Ninja, en la jornada dominguera.
El domingo la nipona fue guiada a la victoria en la suelta turfística por el jockey Marco Rivas, en un tiempo de 1’23”60.

En la primera carrera se impuso el pingo Stormthunder, del stud Don Rubí, con la fusta de Javier Portillo, en un tiempo de 1’03”59 para el kilómetro.

Luego, Bandido, de la caballeriza 7 de Septiembre, ingresó a la “herradura” al mando del jockey Juan Román, ganando la suelta sobre 1.300 metros, empleando un tiempo de 1’24”36.

En otra suelta, Nadal, del 22 de Septiembre, llegó al disco en 1’02”70 para 1.000 metros, exigido por Leonardo Giménez.

King Talent, del J.C., vio la colorada con la conducción de Santiago Cabrera, en 1’01”77 para 1.000 metros.

Finalmente, Amigazo, de la cabaña Don Honorio, arribó al espejo en 1’04”14 sobre 10 cuadras, con Nelson Díaz en su lomo.

