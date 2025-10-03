Los “caminos” del truco llevan este domingo a San Juan Nepomuceno

En el Día del Camino, este domingo 5 de octubre, desde las 10:00, el club El Mejor de la Comarca de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, recibirá a los miembros de Todo Truco Paraguay (TTP) para otra maratónica jornada de truco deportivo integrado por equipos de tres integrantes.

Lea más: Torneo de Truco Deportivo recibe este domingo a la Primavera

Delegaciones, equipos, clubes de todo el territorio nacional se harán presente para esta jornada de amistad, juego y diversión casi familiar, como tiene acostumbrado TTP a todos sus seguidores y a los amantes del juego ciencia como lo es el truco deportivo.

José Vargas, uno de los principales organizadores de la jornada, integrante del poderoso El Mejor de la Comarca, campeón en varias jornadas desarrolladas anualmente en todo el territorio nacional, junto con su flamante comisión directiva, espera a los amigos con un delicioso desayuno de caldito de gallina casera con mandioca desde las 8 de la mañana y un opíparo asado al estilo nepomuceno, con sopa paraguaya y mandioca, en el horario del almuerzo, del que podrán deleitarse todos quienes acudan al evento deportivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jornada de truco será en el local Club Social y Deportivo Senior Nepomuceno, y las inscripciones tienen un costo de G. 200.000 por equipo, que incluye el desayuno y el almuerzo de la jornada. Para más datos e informes, contactarse a los teléfonos 0981 379-245, José Vargas; 0982 535-775, Amado Amarilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta jornada de truco es organizado por El mejor de la Comarca, de San Juan Nepomuceno, y es coordinado por Todo Truco Paraguay (TTP).