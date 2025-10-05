Alexander Villalba se consagró campeón del Panamericano U20 de Atletismo

El joven atleta guaraní firmó una actuación brillante al conquistar la medalla de oro en la prueba de salto largo, con una marca de 7,38 metros, imponiéndose ante los favoritos locales y dejando en alto la bandera nacional.

Villalba, una de las grandes promesas del atletismo paraguayo, superó en el podio a los colombianos Brayan Piñeros (7,24 m) y Jhon Valencia (7,23 m), quienes completaron el podio.

Su desempeño no solo representa un logro personal, sino también un nuevo hito para el atletismo nacional, que continúa consolidando su crecimiento.

Alexander confirma su gran momento deportivo y ratifica el potencial de la nueva generación de atletas paraguayos que vienen destacándose en el ámbito internacional.

Por su parte, el joven vallista guaraní Brahian Fretes también dejó su huella en la pista atlética de la capital colombiana con una marca impresionante de 14.18 segundos en los 110 metros con vallas.

También compitió la paraguaya Montserrat Gauto, que finalizó quinta, con 56.34 segundos, en los 400 metros.