Jiu-Jitsu: Pamela Bóveda conquista oro en EE.UU.

Bóveda Aguirre compitió en la categoría Medium Heavy, Master 2. Pamela tuvo dos combates en su división, ganando ambos.

En su primer combate se impuso con un marcador ajustado de 3-2, y en la final fue un enfrentamiento aún más reñido.

La compatriota y su rival quedaron empatadas, con una ventaja para cada una, por lo que la decisión final quedó en manos del árbitro, quien otorgó la victoria a Pame por su mejor desempeño durante el combate.

Con estas dos victorias, la guerrera guaraní se coronó campeona en su categoría.

Del 3 al 5 de octubre de 2025, Hempstead, Nueva York, fue sede del PAN NOGI (Panamericano sin kimono de la IBJJF) organizado por la Federación Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu.

Este evento reunió a destacados competidores de todo el mundo, quienes demostraron su técnica y habilidad en esta modalidad sin kimono, donde una paraguaya marcó diferencia.