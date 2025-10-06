Polideportivo

Turf: Arielo, bien descartado

El siete años Arielo se impuso en la principal suelta del domingo en el hipódromo de Asunción, entre pingos de la 3ª categoría, bien descartado para las apuestas, en vista de la superioridad en el lote. El pingo guiado por Arnaldo Portillo dio la razón a los entendidos y aún con 60 kilos reprisó ganando en 1’14”89 para los 1.200 metros.

06 de octubre de 2025 - 20:34
Arielo y sus allegados del stud Pamina, celebran en el pesaje.
En la apertura de la jornada del turf, el Despampanante del stud De la Popular llegó al “disco” en 50”34 para los 800 metros, al mando del profesional Juan Figueredo.

El mismo jockey hizo doblete sobre el lomo de Magic Queen de la caballeriza 8 Años, que recorrió el kilómetro en 1’02”36.

Muy Estratégica del stud 7 de Septiembre fue guiada a la victoria por Juan Román, marcando 1’02”81 en suelta sobre 10 cuadras.

Eleven Reporter llevó doblete al stud 8 Años, ganando sobre 1.300 metros, en un tiempo de 1’23”28 castigado por Marco Meza.

Al caer el telón, El Portal de Don Rubí recorrió los 1.100 metros en 1’10”27 conducido por el experimentado César Mora.

* Nuevo programa. Ya salió la programación burrera para el domingo, con premios interesantes como los clásicos de nacionales para hembras y machos, sobre la milla, además del Doble 10 República de China Taiwán para los mayores, también sobre 1.600 metros.

