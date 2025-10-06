Turf: Arielo, bien descartado

En la apertura de la jornada del turf, el Despampanante del stud De la Popular llegó al “disco” en 50”34 para los 800 metros, al mando del profesional Juan Figueredo.

Lea mas: Una Ninja en Boquerón

El mismo jockey hizo doblete sobre el lomo de Magic Queen de la caballeriza 8 Años, que recorrió el kilómetro en 1’02”36.

Muy Estratégica del stud 7 de Septiembre fue guiada a la victoria por Juan Román, marcando 1’02”81 en suelta sobre 10 cuadras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eleven Reporter llevó doblete al stud 8 Años, ganando sobre 1.300 metros, en un tiempo de 1’23”28 castigado por Marco Meza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al caer el telón, El Portal de Don Rubí recorrió los 1.100 metros en 1’10”27 conducido por el experimentado César Mora.

* Nuevo programa. Ya salió la programación burrera para el domingo, con premios interesantes como los clásicos de nacionales para hembras y machos, sobre la milla, además del Doble 10 República de China Taiwán para los mayores, también sobre 1.600 metros.