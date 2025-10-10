Futsal FIFA: Alder da un salto ecuménico

La importante nominación en el futsal se dio en la última reunión realizada por la entidad matriz del fútbol mundial el 2 de octubre pasado.

Alder, dirigente con amplia experiencia en este deporte deberá impulsar proyectos e iniciativas de desarrollo y crecimiento sostenido del futsal FIFA a nivel mundial en reuniones de trabajo en Zúrich.

En contacto telefónico, al conocer su nominación, manifestó que este nombramiento representa “un gran desafío personal y modestamente puedo decir que también es un reconocimiento a mis años de trabajo por el engrandecimiento de este deporte”.

Prosiguió: “Buscaré compartir con los demás miembros de esta nueva comisión proyectos concretos como la de proponer la creación de mundiales juveniles de futsal, seguir luchando por la inclusión del Futsal FIFA en las Olimpiadas y la capacitación permanente con programas de FIFA para la formación y capacitación de profesionales que trabajan en este hermoso deporte”.

Asimismo señaló que su labor apuntará a “la creación de programas de desarrollo del futsal base y formativas que es donde se necesita priorizar otorgar las oportunidades reales de crecimiento adecuado a miles de niños, niñas y adolescentes que practican este deporte en el mundo”.

En su importante palmarés como dirigente y presidente del Futsal APF desde el 2007 cabe señalar que la selección absoluta de futsal FIFA ya consiguió clasificar en 5 mundiales en forma consecutiva, hecho que habla por sí solo del buen trabajo de Alder en todos estos años de gestión.