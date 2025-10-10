Rugby: Yacarés reciben a Tupís

El cotejo de rugby será en el estadio “Héroes de Curupayty”.
Lea mas: Yacarés reciben a Brasil
Las escuadras buscan el cupo para el selectivo de noviembre, en Dubái, donde habrá un boleto para el Mundial Australia 2027.
Los partidos contra los brasileños serán de ida y vuelta, siendo el siguiente compromiso el sábado 18 en el estadio Du Cambusano de Jacareí, São Paulo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El seleccionado que pase deberá disputar el torneo de clasificación en el selectivo de Dubái.
Allí, cuatro selecciones buscarán el último cupo para la Copa Mundial. Ya están esperando Samoa, Namibia y Bélgica.
Las otras dos selecciones clasificadas de esta región son Uruguay y Chile, campeón y vice del Sudamericano, así como la siempre mundialista Argentina.
Los titulares del coach Ricardo Le Fort son: Camilo Blasco, Agustín Benítez, Enrique Quinteros, Mariano Garcete (C), Juan Heisecke, Francisco Bareiro, Ariel Núñez, Ignacio Martínez, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta, Juan González, Ramiro Amarilla, Rafael Bareiro, Arturo López y Joaquín Mussi,