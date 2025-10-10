Vela: Regata Día de la Raza

La jornada de este año se realizó el pasado domingo en la Bahía de Asunción, frente a la institución mbigüense.

La regata que correspondió al Campeonato de la clase Pampero Paraguay y como siempre, resultó una verdadera fiesta náutica con gran nivel de los participantes, que demostraron sus destrezas para guiar a sus respectivos veleros.

Esta fue la séptima fecha del certamen, que contó con la participación de navegantes provenientes de Argentina y nada menos Francia, sumándose a los veleristas nacionales, quienes fueron representantes del Club del Bote y del Mbiguá.

La organización fue excelente en esta nueva realización que se organiza hace años en esta clase, competencia que forma parte regularmente de los campeonatos anuales calendarizados de la federación de esta disciplina deportiva.

Resultados oficiales

Los resultados del certamen fueron los siguientes:

En primer lugar, los navegantes del Ondina, Sebastián y Federico Apthorpe, 2° Manguruyu: Juan Cabrera y Gustavo Pérez, completando el podio la tripulación de La Garza con Carlos Osorio y Rossana Barrios.

En los siguientes puestos arribaron: 4° Odisea: Ilan Goldstein y Tomás Ortega, 5° Pira Pytä: Alfredo Gómez y Gustavo Chamorro, 6° Aratirí: Roberto y Lucía González, 7° Corsario: Nivaldo Escurra y Claudio Ochoa, 8° Atrevido: Édgar Velázquez y Fernando Antar, 9° Prometheus: Luciano Gómez Sánchez y Andrea Guzmán, 10° Indómito: Simón Cano y Mathías, 11° Tifón: Gustavo Román y Julio Noguera, y, 12° Capitán Osorio: Fernando Pío Barrios y Pedro Céspedes.