Clásico Consagración de Nacionales: Mi Pinga y Malpensado festejan en el turf

La invicta y triplecoronada Mi Pinga, con la monta de Alcides Coronel, llegó a su octava consecutiva en el turf, en 1’48”32 para la distancia.
Lea mas: Arielo, bien descartado
Malpensado, también invicto en dos presentaciones, fue guiado por Juan Figueredo para ganar en 1’47”64 en los 1.600 metros.
En el premio Doble 10 Fiesta Nacional de la República de China-Taiwán se impuso Sweet Prince, de la caballeriza 8 años, al mando de Marco Meza, en 1’44”96 para la milla.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los otros ganadores de la jornada fueron: Invencible, del stud Las Rosas, con la fusta de Javier Portillo, marcando 1’10”26 para los 1.100 metros.
En otra suelta, Barlomar le dio doblete al stud 8 Años y al piloto Marco Meza, venciendo en 1’17”29 para 12 cuadras.
Finalmente, Emoticón, del stud Don Rubí, reprisó, volando bajo en igual distancia, registrando 1’15”69 exigido por el jockey Juan Román.