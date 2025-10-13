Polideportivo

Clásico Consagración de Nacionales: Mi Pinga y Malpensado festejan en el turf

Los tresañeros Mi Pinga, del stud San Blas, y Malpensado, del J.C., se consagraron en los clásicos de nacionales disputados el domingo sobre la milla del hipódromo de Asunción.

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 21:20
La gente del San Blas festejando la octava victoria y consagración de la invicta Mi Pinga.
La invicta y triplecoronada Mi Pinga, con la monta de Alcides Coronel, llegó a su octava consecutiva en el turf, en 1’48”32 para la distancia.

Malpensado, también invicto en dos presentaciones, fue guiado por Juan Figueredo para ganar en 1’47”64 en los 1.600 metros.

En el premio Doble 10 Fiesta Nacional de la República de China-Taiwán se impuso Sweet Prince, de la caballeriza 8 años, al mando de Marco Meza, en 1’44”96 para la milla.

Los otros ganadores de la jornada fueron: Invencible, del stud Las Rosas, con la fusta de Javier Portillo, marcando 1’10”26 para los 1.100 metros.

En otra suelta, Barlomar le dio doblete al stud 8 Años y al piloto Marco Meza, venciendo en 1’17”29 para 12 cuadras.

Finalmente, Emoticón, del stud Don Rubí, reprisó, volando bajo en igual distancia, registrando 1’15”69 exigido por el jockey Juan Román.

