Marcelo Aguirre deslumbra en el Panamericano de tenis de mesa en Estados Unidos

El compatriota tuvo un estreno triunfal ante el canadiense Martín Simeon por 4-1 parciales de 11-5, 11-5, 9-11, 12-10 y 11-7 el domingo por la tarde.

Posteriormente superó al mexicano Rogelio Castro también por 4-1 con mangas 11-5, 11-3, 11-7, 8-11 y 11-8.

Marcelo viene con un excelente ritmo de juego debido a sus competencias con el Werden Bremen de la Bundesliga alemana.

Hace poco tumbó al campeón olímpico vigente, el chino Fan Zhendong en un memorable encuentro.