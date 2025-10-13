Polideportivo

Marcelo Aguirre deslumbra en el Panamericano de tenis de mesa en Estados Unidos

El mejor mesatenista de nuestro país, Marcelo Aguirre Benítez (32 años), tuvo un inmejorable arranque en el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa que se celebra en Rock Hill, Carolina del Sur, Estados Unidos.

13 de octubre de 2025 - 19:44
Víctor Marcelo Aguirre Benítez (21/1/1993), con gran actuación en EE.UU.
El compatriota tuvo un estreno triunfal ante el canadiense Martín Simeon por 4-1 parciales de 11-5, 11-5, 9-11, 12-10 y 11-7 el domingo por la tarde.

Posteriormente superó al mexicano Rogelio Castro también por 4-1 con mangas 11-5, 11-3, 11-7, 8-11 y 11-8.

Marcelo viene con un excelente ritmo de juego debido a sus competencias con el Werden Bremen de la Bundesliga alemana.

Hace poco tumbó al campeón olímpico vigente, el chino Fan Zhendong en un memorable encuentro.

