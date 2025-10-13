Tenis: Vallejo elimina a Nava #1 del Challenger de Curitiba

Dani “barrió” a Nava en sets corridos en el certamen tenístico en la balnearia ciudad del Estado de Santa Catarina, Brasil, imponiéndose por 6-2 y 6-3, en el juego que se desarrolla en el Graciosa Country Club.

La raqueta guaraní encajó el 64% de sus primeros servicios, contra 57% del estadounidense, ganando el 80% de ellos, contra solo 69% de su rival, y 56% con el segundo servicio ante 35% de Nava.

Dani concretó 4 quiebres en 8 oportunidades, sin brindarle ninguna ocasión a su adversario.

* Segunda ante un Top 100. Esta es la segunda victoria de Dani Vallejo ante un Top100, puesto que el norteamericano está es el #93 del ranking de la ATP.

El siguiente compromiso de Vallejo será mañana, en la etapa de octavos de final, y espera rival, que será el ganador del partido entre Andrea Collarini (ARG) y el Matías Soto (CHI).