Adrenalina con el cubo Rubik

La actividad se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, desde las 8:00, en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Lea más: Baloncesto: Panteras del 3x3

Las inscripciones tienen un costo de G. 10.000, mientras que el acceso al público será libre y gratuito.

El Club de Speedcubing Paraguay organiza el Torneo “CSC Décimo Aniversario”, un evento que marca no solo los diez años desde la creación del club, sino también una década desde la primera competencia oficial de cubos de Rubik realizada en Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más que velocidad

El cubo de Rubik, considerado el juguete más vendido de la historia, ha trascendido generaciones como una herramienta educativa que promueve la concentración, la memoria y la motricidad fina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, ayuda a reducir el estrés y fomenta la paciencia, la creatividad y la interacción social.

La competencia contará con cinco categorías: 3x3 clásico, 3x3 a ciegas, 3x3 con una sola mano, 3x3 en menos movimientos y 3x3 con los pies.

El evento reunirá a aficionados y competidores de todo el país, que podrán participar o simplemente acompañar el acto y la jornada deportiva.

“En 2015 realizamos aquí el primer torneo de cubo Rubik en Paraguay, y este 25 de octubre volvemos al lugar donde todo comenzó”, comentó Gustavo Riveiro, egresado de la Facultad Politécnica y actual organizador del evento.

Más información sobre el torneo y las actividades del club está disponible en las redes sociales oficiales del Club de Speedcubing Paraguay: Instagram: @cscpy Facebook: facebook.com/cscpy

Correo electrónico: speedcubingpy@gmail.com.

Gustavo Riveiro (0961) 102 003.