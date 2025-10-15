Tenis/ATP Challenger 75: Daniel Vallejo sigue avanzando en Curitiba

Nuestro compatriota tuvo un debut muy bueno el lunes al dejar fuera de competencia al norteamericano y sembrado 1 de la llave, Emilio Navas (23 años y 93 del escalafón ATP), con marcador de 6/2 y 6/3.

Dani logró contar la racha del estadounidense, quien este año derrotó a nuestro compatriota en dos oportunidades, la primera en el Challenger Punta del Este Open de Uruguay, en primera ronda y, la segunda ocasión en Asunción, donde cedió en semifinal.

Esta es la segunda vez en el año que Vallejo supera a un top 100, la primera fue el Challenger de Buenos Aires, donde venció en primera ronda al argentino Thiago Tirante, en este entonces 99 del mundo, por 6/3 y 6/4. Ahora lo volvió a repetir con Navas en Brasil, luego de dos derrotas con el norteamericano.

Dani aguarda rival en cuartos que surgirá del ganador del juego entre el boliviano Murkel Dellien (28 años y 279 del ranking) y el chileno Toma Barrios (27 y 119). Nuestro compatriota también compite en dobles haciendo pareja con el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez.