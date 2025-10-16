Rugby: Yacare’í disputan Torneo Argentino Select 12 M17

Participan en el torneo de rugby los anfitriones de la selección de Formosa, Misiones, Andina, San Luis y el combinado de Jujeña.
El debut de los Yacare’i será en la mañana de este viernes, a partir de las 9:30, contra sus pares del club San Luis.
Los siguientes partidos de equipos argentinos serán: 10:30 Misiones vs. Formosa, 12:30 Andina vs. San Luis, 15:00 Jujeña vs. Formosa.
A la tarde habrá nueva incursión de los albirrojitos, a las 16:00, enfrentando a Andina y el choque de fondo será entre Misiones y Jujeña, a las 18:00.
El domingo se jugarán las semifinales y finales.
El campeón disputará la gran final contra el campeón Select 12 Sur en noviembre, por el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil M17 del 2026.
En la edición anterior, en 2024 disputado en Catamarca, se consagró el seleccionado de Misiones.