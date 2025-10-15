Hipismo: Cita con la quinta fecha

El evento ecuestre, correspondiente a la Segunda Etapa, será organizado por la Sociedad Hípica Paranaense (SHP) y tendrá como escenario el Club Hípico Paraguayo.}

Lea mas: La pasión del hipismo en nuestro país

Los saltos sabatinos se iniciarán a las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, que sortearán varas a 0,30 m. Luego ingresarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores, con altura de obstáculos desde 0,60 a 0,90 metros, en tipo de prueba “Tiempo Ideal”.

A continuación serán las pruebas de 1,00 a 1,10, a “Un desempate”, y finalmente las categorías altas de 1,20 a 1,40, a “Dos fases especiales”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cierre de las inscripciones será el viernes, a las 15:00. Informes: María Sahari Barreto, al 0973 664 619.