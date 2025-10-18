Tenis: Dani Vallejo va por el título en Curitiba

El compatriota de 21 años derrotó por doble 6/4 al brasileño João Eduardo Schiessl y avanzó a la final, donde se medirá a otro local, Pedro Boscardin, por la corona.

Lea más: Los Yacaré clasifican al repechaje mundialista

Con esta actuación, Vallejo vuelve a meterse en el rango para acceder a la Qualy del Australian Open y en caso de consagrarse campeón, ingresará nuevamente al Top 200.

En cuanto al juego tenístico de este viernes, por la etapa de cuartos de final, Dani se impuso en tres sets, sudando para dejar atrás al trasandino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer chico fue para el paraguayo, por 6-3, pero en el segundo vino la reacción de Barrios, para ganar el tie-break por 7-2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vallejo volvió a enchufarse para doblegar al chileno por el mismo score que el primer set, 6-3, y festejar para disputar hoy la “semi”.

El tenista tricolor había conseguido una gran victoria contra el estadounidense

Emilio Nava en la primera ronda, tenista preclasificado #1 del torneo en la balnearia ciudad brasileña. En octavos derrotó por 6-3 y 6-2 al chileno Matías Soto.

Una muy buena performance está mostrando el paraguayo, que estaba en un pozo de derrotas y eliminaciones, ahora está de vuelta recuperando la confianza y el buen juego que le caracteriza.