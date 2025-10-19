Balonmano U18 y U20: De nuevo, otra cita regional

La Confederación Sur y Centroamérica de Balonmano (Coscabal) otorgó a nuestro país la sede oficial del torneo en las categorías Juvenil (U18) y Junior (U20).

El torneo para las guerreritas juveniles será del 10 al 14 de noviembre próximo, en el SND Arena, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes.

En el mismo escenario se disputará el certamen para las junior, del 17 al 21 del mismo mes.

* Nacional de formativas. También está en puertas el Campeonato Nacional “Presidente Franco 2025” U14 y U18/U19, que se disputará del 24 al 28 del mes entrante, con la participación de 38 federaciones del interior.