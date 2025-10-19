Polideportivo

Daniel Vallejo se consagró campeón en Curitiba

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21), se consagró campeón del Challenger 75 de Curitiba, Brasil. Dani sumó su segundo título ATP.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 22:13
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28/4/2004) se consagró campeón del Challenger de Curitiba y suma su segundo título ATP en lo que va de su carrera.
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28/4/2004) se consagró campeón del Challenger de Curitiba y suma su segundo título ATP en lo que va de su carrera.Gentileza

Dani Vallejo se adjudicó una nueva corona ATP al derrotar en la final del Challenger de Curitiba al local Pedro Boscardin Dias por 2-0 (6-3 y 7-5), en 1 hora y 46 minutos.

Lea más: Hipismo: Ignacio Galeano es campeón en 1.40

Con este trofeo el paraguayo suma su segunda conquista en el circuito profesional, la anterior fue el año pasado, en San Leopoldo, también en Brasil.

Tras esta actuación, Vallejo vuelve a meterse en el rango para acceder a la Qualy del Australian Open e ingresará nuevamente al Top 200.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el torneo Dani, en semifinales, derrotó por doble 6/4 al brasileño João Eduardo Schiessl

En cuanto a cuartos de final, el paraguayo se impuso en tres sets, sudando para dejar atrás al trasandino Marcelo Tomás Barrios.

El primer chico fue para Dani, por 6-3, pero en el segundo vino la reacción de Barrios, para ganar el tie-break por 7-2.

Vallejo volvió a enchufarse para doblegar al chileno por el mismo score que el primer set, 6-3, y festejar para disputar la “semi”.

El tenista tricolor había conseguido una gran victoria contra el estadounidense Emilio Nava en la primera ronda, tenista preclasificado #1 del torneo en la balnearia ciudad brasileña. En octavos derrotó por 6-3 y 6-2 al chileno Matías Soto.