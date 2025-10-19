Daniel Vallejo se consagró campeón en Curitiba

Dani Vallejo se adjudicó una nueva corona ATP al derrotar en la final del Challenger de Curitiba al local Pedro Boscardin Dias por 2-0 (6-3 y 7-5), en 1 hora y 46 minutos.

Con este trofeo el paraguayo suma su segunda conquista en el circuito profesional, la anterior fue el año pasado, en San Leopoldo, también en Brasil.

Tras esta actuación, Vallejo vuelve a meterse en el rango para acceder a la Qualy del Australian Open e ingresará nuevamente al Top 200.

En el torneo Dani, en semifinales, derrotó por doble 6/4 al brasileño João Eduardo Schiessl

En cuanto a cuartos de final, el paraguayo se impuso en tres sets, sudando para dejar atrás al trasandino Marcelo Tomás Barrios.

El primer chico fue para Dani, por 6-3, pero en el segundo vino la reacción de Barrios, para ganar el tie-break por 7-2.

Vallejo volvió a enchufarse para doblegar al chileno por el mismo score que el primer set, 6-3, y festejar para disputar la “semi”.

El tenista tricolor había conseguido una gran victoria contra el estadounidense Emilio Nava en la primera ronda, tenista preclasificado #1 del torneo en la balnearia ciudad brasileña. En octavos derrotó por 6-3 y 6-2 al chileno Matías Soto.