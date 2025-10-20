Turf: King Talent gana en la central

El zaino fue conducido por el jockey aprendiz Santiago Cabrera, ganando en 1’00”68 para el kilómetro de la suelta del turf.
Coronada Star del 8 Años entró al pesaje con la monta de Juan Figueredo recorriendo los 1.000 metros con un registro de 1’04”79 en el cronómetro.
Doblete para el stud J.C. con Sobrio que llegó victorioso al “disco” tras recorrer 1.000 metros, con la fusta de Alcides Coronel, en 1’04”19.
As de Oro de la caballeriza Don Rubí sigue con buena performance, ganando la suelta de 11 cuadras con la conducción de Juan Román, en 1’08”40.
Niágara Nostra del stud Kika volvió a los laureles, castigada por el jockey Arnaldo Portillo en 1’09”82, en suelta de 1.100 metros.
Finalmente, en la suelta mas larga, sobre 1.300 metros (1’24”06), Fenómeno le dio la doble satisfacción a Juan Figueredo y al stud Kika.
* Nuevo programa dominguero. La Comisión de Carreras del Jockey Club del Paraguay ya programó la reunión “burrera” N° 27 de la temporada, para este domingo.
Salieron 6 sueltas locales, pero sin premios especiales.