Hipismo: Concurso Interno del San Jorge

El certamen interno será el aperitivo al sexto eslabón que organizará el Centro Ecuestre La Fortaleza, en la pista de césped del Club Hípico Acá Carayá, el 1 y 2 de noviembre próximos.

Lea mas: Ignacio Galeano es campeón en 1.40

Antes se realizará una Clínica de Adiestramiento, del 27 al 31 de este mes, con la profesora María Inés García.

* Torneo interno. En cuanto al torneo interno del San Jorge, el escenario será la pista de arena del RC4 Acá Carayá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los saltos se iniciarán a partir de las 9:00, desde los mas pequeños de la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 30 centímetros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego ingresarán a la pista las amazonas y jinetes de las Escuelas con obstáculos a 60 cms., 70, 80, Mini Gran Premio 70/80, Escuela 90 y Abierta 1.00 metro.

* Informes. El costo de las inscripciones por categoría y por binomio será de G. 100.000. Para el Mini Gran Premio 70/80 será de G. 150.000.

Las inscripciones se pueden realizar con Freddy Báez, al 0981 583 394, y Brahian Salcedo, al 0985 402 616.