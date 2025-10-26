Liga Evolución de Fútbol Playa: Pynandi, preparados

Los albirrojos Sub 20 jugarán el torneo de beach soccer desde las 18:30 y la Absoluta a partir de las 20:00.
Los siguientes cotejos serán frente a Bolivia, este jueves, quedando libres el viernes.
El sábado el compromiso será contra Chile y los Pynandi terminarán su participación enfrentando a Argentina, el domingo.
* Convocados. Mayor/Absoluta: Yoao Rolón, Carlos Ovelar, Carlos Carballo, Jhovanny Benítez, Mathías Martínez, Milciades Medina, Néstor Medina, Sixto Cantero, Valentín Camacho, Luis Cáceres. DT: Joaquín Molas.
Sub 20: Alexander Prieto, Enrique Sánchez, Alexander Luraschi, Didier Cáceres, Enzo Sánchez, Fabrizio Caballero, Mauricio Hermosilla, Nicolás Bareiro, Thiago Barrios y Vidal Cáceres. DT: Carlos Rojas.