Liga Evolución de Fútbol Playa: Pynandi, preparados

La selección paraguaya será anfitriona de la Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Sur, que se disputará desde el miércoles, con el debut frente a Uruguay, en el Estadio Mundialista Los Pynandi.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 22:35
Los Pynandi jugarán la Liga Evolución como anfitriones.
Pedro Gonzalez

Los albirrojos Sub 20 jugarán el torneo de beach soccer desde las 18:30 y la Absoluta a partir de las 20:00.

Los siguientes cotejos serán frente a Bolivia, este jueves, quedando libres el viernes.

El sábado el compromiso será contra Chile y los Pynandi terminarán su participación enfrentando a Argentina, el domingo.

* Convocados. Mayor/Absoluta: Yoao Rolón, Carlos Ovelar, Carlos Carballo, Jhovanny Benítez, Mathías Martínez, Milciades Medina, Néstor Medina, Sixto Cantero, Valentín Camacho, Luis Cáceres. DT: Joaquín Molas.

Sub 20: Alexander Prieto, Enrique Sánchez, Alexander Luraschi, Didier Cáceres, Enzo Sánchez, Fabrizio Caballero, Mauricio Hermosilla, Nicolás Bareiro, Thiago Barrios y Vidal Cáceres. DT: Carlos Rojas.