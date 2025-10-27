Polideportivo

Judo: Podios sudamericanos

El Team Paraguay sumó importantes podios en el Campeonato Sudamericano Senior “Asunción 2025”, con excelentes atletas que le representaron en el evento que reunio a la crema del Judo regional.

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 23:52
El paraguayo Ángel Gini (i) consiguió la medalla de plata.
Ángel Gini y Mateo Ortiz Cabral conquistaron la medalla de plata en 100 y 60 kilogramos, respectivamente, luchando con pundonor para acceder a tan meritoria presea, que los ubica como los mejores atletas de la región en el Judo.

Con la misma actitud y excelente técnica, los paraguayos Ezequiel Duarte y Alfredo Sotelo dejaron rivales en el camino para ganar el bronce en la categoría de 73 y 100 kilogramos, respectivamente.

Chicas bronceadas

Gabriela Marecos en 48 kg., Valeria Duarte en 70 kg. e Iris Narváez en 78 kg. demostraron la garra guaraní para ganar la medalla de bronce en sus respectivas categorías.

También formaron parte de la legión guaraní Agustín Ledesma, Aldo Kallsen, Carlos Irigoitia, Alejandro Esquivel y Fátima Ramirez.