Judo: Podios sudamericanos

Ángel Gini y Mateo Ortiz Cabral conquistaron la medalla de plata en 100 y 60 kilogramos, respectivamente, luchando con pundonor para acceder a tan meritoria presea, que los ubica como los mejores atletas de la región en el Judo.

Lea mas: Paraguayos listos para hacer historia

Con la misma actitud y excelente técnica, los paraguayos Ezequiel Duarte y Alfredo Sotelo dejaron rivales en el camino para ganar el bronce en la categoría de 73 y 100 kilogramos, respectivamente.

Chicas bronceadas

Gabriela Marecos en 48 kg., Valeria Duarte en 70 kg. e Iris Narváez en 78 kg. demostraron la garra guaraní para ganar la medalla de bronce en sus respectivas categorías.

También formaron parte de la legión guaraní Agustín Ledesma, Aldo Kallsen, Carlos Irigoitia, Alejandro Esquivel y Fátima Ramirez.