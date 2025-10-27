Lavreysen extiende su récord y Viviani dice adiós al ciclismo en Mundial de pista

El dueño de cinco oros olímpicos agrandó su figura en la edición de Santiago, que este domingo bajó el telón con una emocionante y victoriosa despedida del italiano Elia Viviani en la prueba de eliminación.

Con 20 primeros puestos, seis por delante del anterior récord, del francés Arnaud Tournant, Lavreysen se consolidó como el máximo ganador individual de la historia de los campeonatos mundiales de este deporte. Solo en la capital chilena, el neerlandés de 28 años se coronó en cuatro ocasiones.

Su próxima meta serán los Juegos de Los Ángeles en 2028, donde podría alcanzar o superar al británico Jason Kenny (siete oros) como máximo ganador olímpico de ciclismo.

“Ahora voy a seguir hasta Los Ángeles, ese es mi principal objetivo”, dijo a la AFP tras la premiación. “Siete medallas es una locura. No me centro en los récords ni nada por el estilo. Solo me centro en la carrera en sí”.

El segundo lugar del esprint quedó en manos de Matthew Richardson, que disputó su primer Mundial como británico tras abandonar a la federación australiana al término de los Olímpicos de París 2024. Por el bronce, el australiano Leigh Hoffman venció a la estrella trinitense, Nicholas Paul.

El último baile de Viviani

Viviani, por su parte, consiguió el oro en la carrera de eliminación en la última Copa del Mundo de su carrera, por delante del medallista olímpico neozelandés Campbell Stewart y del neerlandés Yoeri Havik.

El triple medallista olímpico, de 36 años, que este mes anunció su retiro, mejoró así el segundo lugar que logró en la especialidad en el campeonato del mundo de Dinamarca 2024.

“Es una sensación perfecta terminar con la camiseta de campeón del mundo, es algo especial para mí. Es lo que quería y estoy muy feliz. Ahora es el momento de disfrutar”, dijo Viviani a la AFP, tras colgarse la medalla y recibir una sonora ovación en su despedida.

El italiano es una figura destacada del ciclismo en pista y en ruta. Campeón olímpico de ómnium en Rio 2016, bronce en Tokio 2020 en la misma prueba y plata en madison en París 2024, también ganó etapas en las tres Grandes Vueltas.