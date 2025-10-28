Polideportivo

Caso apuestas en la NBA: Revisión de políticas para combatir “graves riesgos”

La NBA está revisando sus políticas para asegurarse de que los jugadores conozcan los “graves riesgos” de las apuestas, según un memorando que habría enviado a los equipos el lunes por el escándalo de apuestas ilegales que explotó la semana pasada.

28 de octubre de 2025 - 22:37
Chauncey Billups y Terry Rozier, involucrados en apuestas ilegales.
El memorando, obtenido y revelado por ESPN, llega cuatro días después de que agentes del FBI arrestaran el jueves al base de los Miami Heat, Terry Rozier, y al entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

También fue detenido el exjugador y entrenador asistente Damon Jones, entre otros, tras una investigación sobre apuestas deportivas ilegales.

Rozier fue detenido por apuestas deportivas ilegales, Billups por su implicación en juegos de póker ilegales y Jones por su implicación en ambos casos, según la investigación del FBI.

El base de Miami y el entrenador de Portland fueron suspendidos temporalmente por la NBA y han negado las acusaciones a través de sus abogados.

Según el informe de ESPN, la liga de baloncesto indicó en el memorando que había comenzado a “revisar las políticas de la liga con respecto a la notificación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA, y las medidas de seguridad para los jugadores”.

“Nuestras normas sobre la divulgación de lesiones sean adecuadas y que los jugadores estén protegidos del acoso de los apostadores”, agregó el documento.