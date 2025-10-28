Caso apuestas en la NBA: Revisión de políticas para combatir “graves riesgos”

El memorando, obtenido y revelado por ESPN, llega cuatro días después de que agentes del FBI arrestaran el jueves al base de los Miami Heat, Terry Rozier, y al entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

También fue detenido el exjugador y entrenador asistente Damon Jones, entre otros, tras una investigación sobre apuestas deportivas ilegales.

Rozier fue detenido por apuestas deportivas ilegales, Billups por su implicación en juegos de póker ilegales y Jones por su implicación en ambos casos, según la investigación del FBI.

El base de Miami y el entrenador de Portland fueron suspendidos temporalmente por la NBA y han negado las acusaciones a través de sus abogados.

Según el informe de ESPN, la liga de baloncesto indicó en el memorando que había comenzado a “revisar las políticas de la liga con respecto a la notificación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA, y las medidas de seguridad para los jugadores”.

“Nuestras normas sobre la divulgación de lesiones sean adecuadas y que los jugadores estén protegidos del acoso de los apostadores”, agregó el documento.