Fútbol playa: Práctica de chilena

Este lunes los pies descalzos guaraníes entrenaban con intensidad con miras al estreno, tanto los mayores como los juveniles estuvieron con las prácticas técnico-tácticas así como físicas al mando del coach Joaquín Molas.

El certamen de fútbol playa se disputará hasta el domingo 2 de noviembre próximo.

Todos los partidos de los paraguayos serán a las 18:30 y 20:00, en Sub 20 y Absoluta, respectivamente.

Tomarán parte del certamen de esta región los seleccionados de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y los anfitriones.

El sistema de campeonato de la Liga Evolución reglamenta que los puntos obtenidos por las seleccionados de ambas categorías se deberán sumar.

Paraguay debutará el miércoles frente a Uruguay, en los juegos de fondo.

El jueves, los Pynandi tendrán como rivales a los bolivianos.

El viernes, los paraguayos tendrán fecha libre.

Los albirrojos volverán a la arena del estadio mundialista, en el Parque Olímpico, el sábado, para enfrentar a sus pares de Chile.

Finalmente, el hueso mas duro del grupo para nuestra representación, Argentina, quedará para el cierre del torneo, el domingo.