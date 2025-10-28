Rugby: Borgognon reconoce error

Borgognon explicó que el motivo de la rueda de prensa era un tema “triste” por el cual Paraguay debió retirarse del preclasificatorio del mundial de rugby que iba a jugar en Dubái, un cuadrangular entre Samoa, Bélgica y Namibia.

Los Yacarés se impusieron tanto en casa como en Brasil a los Tupís, consiguiendo el cupo para el cuadrangular.

Sin embargo, la inclusión del argentino Ramiro Amarilla en la plantilla fue señalada por la World Rugby y la URP decidió retirar al cuadro paraguayo.

Por requerimiento de la World Rugby, los jugadores no nacidos en el país que representan debían residir y jugar 60 meses, regla en vigencia desde el 31 de diciembre de 2021.

Amarilla cumplía unos 50 meses del plazo por lo que el error de la URP al incluirlo en el equipo privó a Paraguay de participar en el repechaje buscando el último cupo para el Mundial de Australia 2027.