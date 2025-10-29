Evolución de Fútbol Playa: Festejos Pynandi

Los albirrojos juveniles del fútbol playa, bajo la tutela del coach Carlos Rojas, se despacharon con una tremenda goleada de 7 a 1 contra los celestes, con goles del golero Enrique Sánchez, Mauricio Hermosilla, hat-trick de Thiago Barrios, Enzo Sánchez y Fabrizio Caballero. El del honor para los orientales fue obra de Uriel Cano.

En cuanto a la selección de mayores, los uruguayos fueron mucho mas duros, pero finalmente fue triunfo Pynandi por 3 goles contra 2.

Los tantos de los paraguayos dirigidos por Joaquín Molas, fueron de Carlos Carballo, Jesús Martínez y Jhovanny Benítez, llevando cómoda distancia de los uruguayos antes de entrar en el tercer y último tiempo. Allí vinieron los descuentos por parte de la visita, con doblete de Juan Iturriaga.

En los primeros choques, los juveniles chilenos sorprendieron y le ganaron 4-3 a los argentinos. En la categoría principal fue victoria albiceleste por 3-1.

* Programa de hoy. Los Pynandi tienen jornada libre y los cotejos programados son: 15:30 y 17:00 Chile vs. Uruguay, 18:30 y 20:00 Bolivia vs. Paraguay.