Hipismo: La Sexta Fecha está en la mira

Este eslabón correspondiente a la Segunda Etapa del ranking de la temporada la organiza el Centro Ecuestre La Fortaleza.
Lea mas: Ignacio Galeano campeón
Los saltos sabatinos arrancarán a las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 60 centímetros.
Luego ingresarán a pista las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores, con alturas de vallas desde 60 a 90 centímetros. Todos competirán en el tipo de prueba “Tiempo ideal”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A continuación competirán los atletas de Children/Junior/Amateur y Senior en categorías de 1.00 a 1.10 metros a “2 fases especial”, y, finalmente, las categorías más altas de 1.20 y 1.30 metros “A cronómetro”. Las justas del domingo tendrán una programación similar, arrancando también a las 8:30.
Para consagrar a los mejores se sumarán las puntuaciones de las dos jornadas.
Dressage
El sábado 8 de noviembre se desarrollará una jornada de FEI World Dressage Challenger, que consiste en adiestrar a los jinetes menos experimentados que no pueden participar en competencias internacionales. Será en el Club Hípico Paraguayo.