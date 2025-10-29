Polideportivo
29 de octubre de 2025 - 22:34

Hipismo: La Sexta Fecha está en la mira

Nuvia Figueredo del Acá Carayá lidera la categoría de Escuelas Menores 0.90 m.
El sábado y domingo se disputará la Sexta Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) en las instalaciones del RC4 Acá Carayá.

Por ABC Color

Este eslabón correspondiente a la Segunda Etapa del ranking de la temporada la organiza el Centro Ecuestre La Fortaleza.

Los saltos sabatinos arrancarán a las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 60 centímetros.

Luego ingresarán a pista las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores, con alturas de vallas desde 60 a 90 centímetros. Todos competirán en el tipo de prueba “Tiempo ideal”.

A continuación competirán los atletas de Children/Junior/Amateur y Senior en categorías de 1.00 a 1.10 metros a “2 fases especial”, y, finalmente, las categorías más altas de 1.20 y 1.30 metros “A cronómetro”. Las justas del domingo tendrán una programación similar, arrancando también a las 8:30.

Para consagrar a los mejores se sumarán las puntuaciones de las dos jornadas.

Dressage

El sábado 8 de noviembre se desarrollará una jornada de FEI World Dressage Challenger, que consiste en adiestrar a los jinetes menos experimentados que no pueden participar en competencias internacionales. Será en el Club Hípico Paraguayo.