30 de octubre de 2025 - 22:31

Fútbol de salón: Campeones conmemoran título

Los campeones en 1999 celebraron el aniversario del título panamericano obtenido por Paraguay.
Los campeones Panamericanos de fútbol de salón de 1999 conmemoraron 26 años del título conquistado en el club Sol de América.

El Deportivo Colón fue el escenario de este evento de ex atletas del fútbol de salón para que se reúnan los campeones, exjugadores y cuerpo técnico de la selección paraguaya que le ganó 5-3 a su par de Colombia con goles de Alberto Benítez en 3 ocasiones, Walter Villalba y Juan de Rosa Gómez.

El plantel campeón

Los jugadores campeones panamericanos fueron: Luis Alberto González, Carlos Delgado y Francisco Martínez (arqueros); Henry Luraghi, Gustavo Franco, Aníbal Vega, Juan de Rosa Gómez, Carlos Chilavert, Demetrio Frágueda, Javier Cornet, Alberto Benítez y Walter Villalba.

Cuerpo técnico: Martín Barrientos, Asesor: Miguel Alarcón, PF Héctor Benítez, utilero Carlos Brítez.

