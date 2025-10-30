Fútbol de salón: Campeones conmemoran título

El Deportivo Colón fue el escenario de este evento de ex atletas del fútbol de salón para que se reúnan los campeones, exjugadores y cuerpo técnico de la selección paraguaya que le ganó 5-3 a su par de Colombia con goles de Alberto Benítez en 3 ocasiones, Walter Villalba y Juan de Rosa Gómez.
El plantel campeón
Los jugadores campeones panamericanos fueron: Luis Alberto González, Carlos Delgado y Francisco Martínez (arqueros); Henry Luraghi, Gustavo Franco, Aníbal Vega, Juan de Rosa Gómez, Carlos Chilavert, Demetrio Frágueda, Javier Cornet, Alberto Benítez y Walter Villalba.
Cuerpo técnico: Martín Barrientos, Asesor: Miguel Alarcón, PF Héctor Benítez, utilero Carlos Brítez.
