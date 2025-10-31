Polideportivo
31 de octubre de 2025 - 21:35

Hipismo: Sexta fecha del Ranking en el RC4 Acá Carayá

Belén Quintana con Nazareno, una de las anfitrionas de la fecha.
En la mañana de este sábado, a las 8:30, arranca la Sexta Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), en la pista del RC4 Acá Carayá.

El Centro Ecuestre La Fortaleza organiza este quinto eslabón hípico de la Segunda Etapa.

Los saltos de este sábado lo iniciarán los chicos de la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 30 centímetros.

A continuación ingresarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores, que deberán superar las vallas desde 60 a 90 centímetros.

Estas pruebas serán a “Tiempo ideal”. Las categorías mas altas será con los Children/Junior/Amateur/Senior de 1.00 a 1.10 metros a “2 fases especiales”.

Finalmente, saltarán en 1.20 y 1.30 metros, con las pruebas “A cronómetro”.

Este domingo seguirán los saltos y cerrará esta fecha consagrando a los mejores de las dos jornadas.