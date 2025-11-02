Atletismo: Alexander Villalba gana la medalla de plata en el Sudamericano U20

Villalba, quien recientemente se había consagrado campeón panamericano, ratificó su excelente momento deportivo al obtener la presea plateada en la prueba de salto largo, con una marca de 7.32 metros (viento a favor).

El primer lugar fue para el brasileño Renán Firakawa, con un registro de 7.61 metros (viento +1.4), mientras que el colombiano Brayan Piñeros completó el podio con 7.08 metros.

Con esta actuación, el joven atleta nacional vuelve a enaltecer al deporte paraguayo, demostrando proyección y constancia en el alto rendimiento.

Por su parte, Brahian Fretes también cumplió una destacada labor en la pista limeña al establecer un nuevo récord nacional en los 110 metros con vallas, deteniendo el cronómetro en 14.12 segundos.

Este resultado no solo representa una marca histórica para el atletismo paraguayo, sino que confirma el gran presente de la nueva generación de atletas que viene dejando huella en la región.