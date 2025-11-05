Polideportivo
05 de noviembre de 2025 - 21:36

Elogios del Príncipe Alberto II de Mónaco en su visita al COP

El Príncipe Alberto II de Mónaco recorrió las instalaciones del COP.
El Príncipe Alberto II de Mónaco, destacado miembro del Comité Olímpico Internacional desde 1985 y presidente del Comité Olímpico Monegasco, visitó la tarde de este miércoles las instalaciones del Parque Olímpico del COP y llenó de elogios a la infraestructura paraguaya.

Su Majestad, presidente Honorario de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y miembro del Consejo Honorario del Comité Paralímpico Internacional, realizó la visita en el marco de fortalecer las relaciones y promover el desarrollo deportivo en Paraguay, aparte de su vínculo sanguíneo con el olimpismo.

El recorrido incluyó visitas a las áreas dedicadas al atletismo, rugby, y al Centro Acuático Olímpico, así como paradas en el BMX, Skatepark y Velódromo mostrando la inversión de nuestro país.

La visita culminó con una breve conferencia de prensa, donde el Príncipe Alberto compartió su entusiasmo por el desarrollo deportivo en Paraguay y expresó su apoyo hacia los futuros eventos, incluyendo la posibilidad de que el país albergue los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Fuente: Comité Olímpico Paraguayo