Elogios del Príncipe Alberto II de Mónaco en su visita al COP

Su Majestad, presidente Honorario de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y miembro del Consejo Honorario del Comité Paralímpico Internacional, realizó la visita en el marco de fortalecer las relaciones y promover el desarrollo deportivo en Paraguay, aparte de su vínculo sanguíneo con el olimpismo.

El recorrido incluyó visitas a las áreas dedicadas al atletismo, rugby, y al Centro Acuático Olímpico, así como paradas en el BMX, Skatepark y Velódromo mostrando la inversión de nuestro país.

La visita culminó con una breve conferencia de prensa, donde el Príncipe Alberto compartió su entusiasmo por el desarrollo deportivo en Paraguay y expresó su apoyo hacia los futuros eventos, incluyendo la posibilidad de que el país albergue los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Fuente: Comité Olímpico Paraguayo