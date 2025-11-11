Juegos Bolivarianos 2025: Sin básquet y otros deportes en Ayacucho

La Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) confirmó una reducción en el programa deportivo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, a solo días de su inicio.

Lea más: Baloncesto: Panteras del 3x3

Varios deportes y modalidades fueron excluidos del calendario oficial al no alcanzar el número mínimo de participantes o por inconvenientes logísticos que impidieron garantizar su correcta realización.

Este certamen, considerado una plataforma de desarrollo y proyección internacional para jóvenes atletas que inician el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, tendrá una delegación paraguaya reducida, cuyo número definitivo de representantes aún no fue confirmado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso del atletismo, la Federación Paraguaya ya dio a conocer su lista oficial, que incluye a los olímpicos César Almirón y Xenia Hiebert, entre otros destacados deportistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Disciplinas más afectadas

El atletismo será una de las disciplinas más golpeadas por los ajustes. En la rama femenina quedaron fuera las pruebas de 3.000 metros con obstáculos, 400 metros con vallas, lanzamiento de jabalina, salto con garrocha y marcha maratón. En la masculina, fueron suprimidos el salto alto y el lanzamiento de martillo.

El boxeo también experimentará modificaciones: se eliminaron las categorías femeninas de 70 y 75 kg, y la masculina de 90 kg. Asimismo, no se disputarán las competencias de baloncesto 3x3 y 5x5, ni de canotaje slalom.

En clavados, se retiraron las pruebas de plataforma de 10 m, trampolín sincronizado de 3 m y plataforma sincronizada fem. Tampoco habrá torneos de balonmano femenino ni de polo acuático ninguna de sus ramas.

La gimnasia aeróbica la natación artística, surf y en vela. Además, la pelota vasca femenina quedó fuera del programa final, completando así una lista de importantes exclusiones en esta edición.

Fuente: Juegos Bolivarianos y teleantioquia