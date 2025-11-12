Futsal FIFA: Albirrojos, por otra victoria

El representativo albirrojo de futsal se prepara para su incursión en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, Perú, a partir del 27 de este mes.

En el primer partido, los albirrojos consiguieron una categórica victoria por 5 goles contra 1, en el cotejo disputado el martes en el Complejo del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

El quinteto inicial del DT Carlos Chilavert fue con Ígor Insfrán en la portería, Alex López, Marcos Solís, Emerson Méndez y Diego Poggi. Alternantes: Marcio Ramírez y Tobías Velázquez (arqueros), Fabrizio Vera, Santino Franco, Luciano Luraghi, Nicolás Zaffe, Gustavo Lugo, Alcides Giménez y Robert Gamarra.

Los tantos albirrojos fueron:

PT 18’20” Méndez;

ST 4’17” Méndez, 5’40 Zaffe, 6’ Giménez y 10’ Ramírez. Chile se había adelantado en el marcador a los 9’ del primer tiempo por intermedio de Bernardo Araya.