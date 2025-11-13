Giuliana Poletti y Michelle Valiente debutan esta noche en el Mundial de vóley playa de Australia

Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, se estrenarán en el certamen ecuménico frente a la dupla ucraniana compuesta por Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk desde las 22:30 de nuestro país.

Luego se medirán a las brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes en la madrugada del 15 de noviembre a las 02:30 y el tercer encuentro será frente a las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca también en la madruga del 17 de noviembre desde la 01:30.

Un total de 96 equipos (48 de hombres y 48 de mujeres) de 40 naciones diferentes se enfrentarán en el certamen más grande del mundo.

Entre los países hispanohablantes a seguir, destacan la dupla masculina formada por los primos Grimalt, Esteban y Marco, de Chile; y la pareja cubana que sorprendió en los Juegos Olímpicos de París 2024, Jorge Alayo y Noslen Díaz.

En vóley playa femenino, destacan la españolas Daniela Álvarez y Tania Moreno, quienes lograron una histórica quinta plaza en los pasados Juegos Olímpicos y quieren seguir dando que hablar.