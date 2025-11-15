Hipismo: Broche de oro en el Club Hípico Paraguayo

A pesar del aguacero, toda la competencia hípica siguió con normalidad y este domingo se conocerá a los ganadores de las distintas categorías del evento.
Lea mas: FEI Challenge y 7ª fecha del ranking
En primer término se desarrollaron las competencias de la FEI, los challenge en tres niveles.
Los resultados en la competencia, que se evalúa a nivel internacional:
Challenge A - 1,20 - 1,30 metros: 1ª Mónica María Vargas, del Horse King Equitación, con Espartano, seguida por Clara Vera, del CHP, con CW Clei;
Challenge B - 1,10 - 1,20 metros: 1ª Abigaíl Giménez, del Horse King Equitación, con HJ Helmout´.
Challenge C - 1,00 a 1,10 metros: 1ª Clara Vera, del CHP, con CR Lalique; 2° Tte. 1° Cab. Alfredo Ojeda, con Arazunú Tambo, y 3° Hugo Domínguez, con Eureca, ambos del San Jorge.
* Corolario. Este domingo se conocerá a los mejores de la FEI y la fecha del Ranking, con los saltos que se inician a las 8:30, en el CHP.
Luego de las competencias se realizarán las entregas de premios.