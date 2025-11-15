Polideportivo
15 de noviembre de 2025 - 21:50

Hipismo: Broche de oro en el Club Hípico Paraguayo

Santino Rodríguez Galeano, con Twitter, del Acá Carayá, participa en la categoría 0,80 del ranking.
Este sábado se iniciaron las competencias correspondientes al FEI World Jumping Challenge Final y la séptima fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), desarrollado en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CHP).

Por ABC Color

A pesar del aguacero, toda la competencia hípica siguió con normalidad y este domingo se conocerá a los ganadores de las distintas categorías del evento.

En primer término se desarrollaron las competencias de la FEI, los challenge en tres niveles.

Julieta Bordón mostró sus dotes en la jornada del sábado.
Los resultados en la competencia, que se evalúa a nivel internacional:

Challenge A - 1,20 - 1,30 metros: 1ª Mónica María Vargas, del Horse King Equitación, con Espartano, seguida por Clara Vera, del CHP, con CW Clei;

Challenge B - 1,10 - 1,20 metros: 1ª Abigaíl Giménez, del Horse King Equitación, con HJ Helmout´.

Challenge C - 1,00 a 1,10 metros: 1ª Clara Vera, del CHP, con CR Lalique; 2° Tte. 1° Cab. Alfredo Ojeda, con Arazunú Tambo, y 3° Hugo Domínguez, con Eureca, ambos del San Jorge.

* Corolario. Este domingo se conocerá a los mejores de la FEI y la fecha del Ranking, con los saltos que se inician a las 8:30, en el CHP.

Luego de las competencias se realizarán las entregas de premios.