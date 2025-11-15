Juegos Bolivarianos: A 6 días, surgen dudas

El Gobierno peruano, bajo la administración de José Jerí, designó a Sergio Ludeña como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), en reemplazo de Federico Tong.
Su primer gran desafío será garantizar que el evento multideportivo de estos Bolivarianos pueda realizarse en la fecha prevista.
La salida repentina de Tong dejó al descubierto retrasos significativos en áreas clave, especialmente en lo relacionado con los escenarios deportivos que deben recibir a los atletas del continente.
Estos contratiempos han encendido las alarmas dentro del comité organizador.
Los Juegos están programados del sábado 22 de noviembre al domingo 7 de diciembre, pero Ludeña no descarta plantear un posible aplazamiento, considerando las irregularidades detectadas y el escaso margen de tiempo para solucionarlas.