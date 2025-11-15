Mundial de vóley playa: Por el primer grito triunfal

El binomio olímpico del vóley playa Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, cedieron ante la dupla de brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes por 2-0 (21-16 y 21-14), correspondiente al segundo partido del Grupo A.
Lea mas: Michelle y Giuliana caen en el estreno
En la primera fecha cayeron ante las ucranianas Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk por 2-0 (21-17 y 21-15).
En cuanto al tercer encuentro, las paraguayas irán por su primer grito triunfal y será frente a las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca, en la madrugada del lunes 17 de noviembre, desde la 1:30.
