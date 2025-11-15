Polideportivo
15 de noviembre de 2025 - 22:04

Mundial de vóley playa: Por el primer grito triunfal

Al saque Giuliana Poletti y a su lado Michelle Valiente.
Las paraguayas Giuliana Poletti (25 años) y Michelle Valiente (27) volvieron a caer este sábado en el Mundial de Vóley Playa, que se disputa hasta el domingo 23 en las cinco canchas de The Drive y Pinky Flat, en Adelaida, Australia.

Por ABC Color

El binomio olímpico del vóley playa Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, cedieron ante la dupla de brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes por 2-0 (21-16 y 21-14), correspondiente al segundo partido del Grupo A.

En la primera fecha cayeron ante las ucranianas Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk por 2-0 (21-17 y 21-15).

En cuanto al tercer encuentro, las paraguayas irán por su primer grito triunfal y será frente a las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca, en la madrugada del lunes 17 de noviembre, desde la 1:30.

