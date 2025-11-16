Polideportivo
16 de noviembre de 2025 - 19:13

Baloncesto Femenino: FPC y San José van por el título

San José desafía a las vigentes campeonas del Félix Pérez, en la serie final que se inicia este lunes.
San José desafía a las vigentes campeonas del Félix Pérez, en la serie final que se inicia este lunes.

Félix Pérez Cardozo y Deportivo San José son los protagonistas de las finales del Torneo Femenino del baloncesto de la Primera División, cuya serie al mejor de tres partidos se inicia en la noche del lunes.

Por ABC Color

El partidode basket entre las rojas y albicelestes será a las 20:00, en el polideportivo Efigenio González, la casa de las primeras, en Villa Morra, puesto que clasificaron como las mejores de la fase previa.

Lea mas: San José fue eliminado

Un eventual tercer cotejo, nuevamente tendrá como escenario la casa de las vigentes campeonas.

El partido 2 será en territorio de las santas, el miércoles, en el polideportivo “León Coundou”, también desde las 20:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Etapas anteriores

Félix Pérez viene invicto, tras 8 cotejos de la etapa regular, seguido por San José con 6-2, Olimpia Queens 4-4, Sol de América 2-6 y Sportivo Luqueño 0-6.

La segunda etapa fue de play-offs, con dos triunfos de Félix Pérez Cardozo sobre Sol de América, mientras San José también derrotó 2-0 a las Queens.

Clausura masculino

En estas dos semanas se conocerá también a los finalistas del Torneo Clausura de la Liga masculina.

El jueves se enfrentarán Deportivo San José y Olimpia Kings.

El lunes 24 jugarán Colonias Gold vs. San José y el jueves 27 Olimpia Kings vs. Colonias Gold.

Por ahora, los Gold están a la vanguardia del torneo con 8 puntos, seguido por San José con 6, Olimpia y Félix Pérez con 5.

Los Gold y San José tienen 4 partidos, los Kings 3 y FPC ya eliminado con 5.