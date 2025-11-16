Baloncesto Femenino: FPC y San José van por el título

El partidode basket entre las rojas y albicelestes será a las 20:00, en el polideportivo Efigenio González, la casa de las primeras, en Villa Morra, puesto que clasificaron como las mejores de la fase previa.

Un eventual tercer cotejo, nuevamente tendrá como escenario la casa de las vigentes campeonas.

El partido 2 será en territorio de las santas, el miércoles, en el polideportivo “León Coundou”, también desde las 20:00.

Etapas anteriores

Félix Pérez viene invicto, tras 8 cotejos de la etapa regular, seguido por San José con 6-2, Olimpia Queens 4-4, Sol de América 2-6 y Sportivo Luqueño 0-6.

La segunda etapa fue de play-offs, con dos triunfos de Félix Pérez Cardozo sobre Sol de América, mientras San José también derrotó 2-0 a las Queens.

Clausura masculino

En estas dos semanas se conocerá también a los finalistas del Torneo Clausura de la Liga masculina.

El jueves se enfrentarán Deportivo San José y Olimpia Kings.

El lunes 24 jugarán Colonias Gold vs. San José y el jueves 27 Olimpia Kings vs. Colonias Gold.

Por ahora, los Gold están a la vanguardia del torneo con 8 puntos, seguido por San José con 6, Olimpia y Félix Pérez con 5.

Los Gold y San José tienen 4 partidos, los Kings 3 y FPC ya eliminado con 5.