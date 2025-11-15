Polideportivo
15 de noviembre de 2025 - 22:48

Liga Sudamericana de Baloncesto: San José fue eliminado

Gabriel Peralta en la fase de grupos contra Regatas. El santo aportó lo suyo contra Corinthians.
Gabriel Peralta en la fase de grupos contra Regatas. El santo aportó lo suyo contra Corinthians.Gentileza

Deportivo San José sufrió este sábado su segunda dura derrota por 85-80 contra Corinthians de Brasil, por el Grupo F semifinal de la Liga Sudamericana de Baloncesto, y quedó fuera del Final Four del torneo. Este domingo se mide a Regatas Corrientes de Argentina para cerrar la serie.

Por ABC Color

Este grupo del baloncesto regional se disputa en el polideportivo “León Coundou” del San José.

Lea mas: San José desea reponerse

En el partido sabatino contra el elenco paulista, San José nunca pudo despegar, manteniéndose cerca pero siempre por debajo del equipo brasileño. Los parciales fueron de 25-22, 20-13, 21-23 y 22-19.

Los americanos Austin Wrighten y Raven Barber anotaron sendos 14 puntos para San José. En el Timão sobresalió el americano Davaunta Thomas, con 20.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Regatas clasificado. Regatas Corrientes de Argentina consiguió el sábado su segunda victoria y avanzó al Final Four tras derrotar al Defensor Sporting de Uruguay, verdugo de San José el viernes. Los remeros se impusieron por 72-56.

Los correntinos se convirtieron en el segundo team argentino para el cuadrangular final de la Liga.

* Programa final. En el primer partido dominguero, a las 16:40, jugarán Defensor y Corinthians y surgirá el segundo clasificado. De fondo, por el honor, San José va contra Regatas, a las 19:40.