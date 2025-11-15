Liga Sudamericana de Baloncesto: San José fue eliminado

Este grupo del baloncesto regional se disputa en el polideportivo “León Coundou” del San José.
En el partido sabatino contra el elenco paulista, San José nunca pudo despegar, manteniéndose cerca pero siempre por debajo del equipo brasileño. Los parciales fueron de 25-22, 20-13, 21-23 y 22-19.
Los americanos Austin Wrighten y Raven Barber anotaron sendos 14 puntos para San José. En el Timão sobresalió el americano Davaunta Thomas, con 20.
* Regatas clasificado. Regatas Corrientes de Argentina consiguió el sábado su segunda victoria y avanzó al Final Four tras derrotar al Defensor Sporting de Uruguay, verdugo de San José el viernes. Los remeros se impusieron por 72-56.
Los correntinos se convirtieron en el segundo team argentino para el cuadrangular final de la Liga.
* Programa final. En el primer partido dominguero, a las 16:40, jugarán Defensor y Corinthians y surgirá el segundo clasificado. De fondo, por el honor, San José va contra Regatas, a las 19:40.