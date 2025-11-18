Tenis: Daniel Vallejo tuvo un arrollador debut en el Challenger de Guayaquil

El tenista nacional impuso autoridad desde el primer punto y dejó en claro que llega al torneo ecuatoriano en un gran momento deportivo.
Su rival de turno, el argentino Lucio Ratti, poco pudo hacer ante el sólido nivel mostrado por Vallejo, quien cerró el partido con un contundente 6-2, 6-1 en apenas 1 hora y 22 minutos de juego.
Con un servicio consistente, devoluciones profundas y un dominio total en los peloteos, Daniel marcó diferencias desde el inicio y mantuvo el control absoluto del encuentro.
Este triunfo le permite avanzar con confianza a la siguiente fase, donde buscará seguir fortaleciendo su camino hacia el título y sumar puntos clave en el ranking ATP.
El paraguayo, considerado una de las grandes promesas del tenis sudamericano, continúa demostrando madurez competitiva y una evolución constante en el circuito profesional.