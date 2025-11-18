Polideportivo
18 de noviembre de 2025 - 22:31

Tenis: Daniel Vallejo tuvo un arrollador debut en el Challenger de Guayaquil

Daniel Vallejo Álvarez está en semifinales.
Adolfo Daniel Vallejo (21 años), con el pie derecho en Ecuador.DAVID ROLON

El paraguayo Daniel Vallejo tuvo un debut arrollador en el Challenger 75 de Guayaquil, reafirmando su estatus de segundo sembrado y principal candidato al título.

Por ABC Color

El tenista nacional impuso autoridad desde el primer punto y dejó en claro que llega al torneo ecuatoriano en un gran momento deportivo.

Lea más: Buenos vientos en jornada náutica de ABC en el Mbiguá

Su rival de turno, el argentino Lucio Ratti, poco pudo hacer ante el sólido nivel mostrado por Vallejo, quien cerró el partido con un contundente 6-2, 6-1 en apenas 1 hora y 22 minutos de juego.

Con un servicio consistente, devoluciones profundas y un dominio total en los peloteos, Daniel marcó diferencias desde el inicio y mantuvo el control absoluto del encuentro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este triunfo le permite avanzar con confianza a la siguiente fase, donde buscará seguir fortaleciendo su camino hacia el título y sumar puntos clave en el ranking ATP.

El paraguayo, considerado una de las grandes promesas del tenis sudamericano, continúa demostrando madurez competitiva y una evolución constante en el circuito profesional.